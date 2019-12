NOVI TAKMIČARI UŠLI U RIJALITI: Jedan poznaje Tomovića, evo šta Crna gora o njemu PRIČA!

Zorica Marković i Mensur Aljanpašić novi su učesnici rijalitija, a sada je on otkrio šta zna o Dragani Mitar i Vladimiru Tomoviću.

Mensur koji ima 23 godine priznao je da je Dragana je manipulatorka i da igra igricu.

"Mislim da i te kako zna šta radi, a vreme će da pokaže. Smatram da je to inteligentno, ali to je samo moje mišljenje. Iva je moja favoritkinja kada su u pitanju simpatije prema devojkama iz Bele kuće. Svaka devojka je lepa tamo na svoj način, ali moj tip devojke su Mina Vrbaški i Iva, ali ukoliko bi trebalo da biram, definitivno Iva", rekao je Mensur, ali i dodao da odlično poznaje Vladimira Tomovića.

"Ne govorim sa Vladimirom, ali znam ga dobro."

Naime, po tvrdnjama Aljanpašića, Tomović je zavodio maloletnice, a pored toga je progovorio je o spekulacijama da je Vladimir homoseksualac.

"Slao je neprikladne fotografije mladim devojkama, ispod 20 godina. Ja sam bio u Podgorici gde su moji prijatelji komentarisali da je on homoseksualac. Bio sam u čudu kada su mi to rekli", rekao je Mensur i priznao da su se posvađali kada je on otkrio Vladimirov posao od kog ga je bilo sramota.

