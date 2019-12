BILA SAM NA ULICI SA 17 I ČEKALA DA DBIJEM 50 DINARA ZA KIFLU: Milica otkrila NAJTUŽNIJE detalje prošlosti! (VIDEO)

Milica Kemez i ranije je pričala o svojoj tužnoj prošlosti, ali je sada otkrila još detalja.

"Ja sam toliko želela da završim fakultet, da budem primerena i ja iz toga završim na ulici. Nisam imala šta da jedem. Morala sam da biram jedan put. Mene to boli. Ja sam psihički oboelela zbog toga. Ja sam tada živela sama, išla na faks, a moja sestra je ostala tu. Moja sestra meni to zamera, razdvojile smo se tu nas dve i to je meni ostavilo veliki ožiljak", pričala je Kemezova sa knedlom u grlu.

foto: Printscreen

"Kada sam rekla tetki da ću da živim sama, meni su svi okrenuli leđa. Ja sam sa 17 godina bila bukvalno na ulici. Ja idem na posao, nemam dinara, čekam da mi mušterija da 50 dinara da kupim kiflu. I sad meni neko da pametuje, e pa neće. Ja sam takav period proživljavala dve godine i zato ne volim da mi sada neko pametuje", pričala je Kemezova.

"Mnogim ljudima je na svetu učinjena nepravda. Ti u nekim stvarima praviš grešku, moraš biti strpljiva", rekao joj je Mića.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Sonja Spasić

Kurir