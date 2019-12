TO VIŠE NIJE TO! NE ODGOVARAMO JEDNO DRUGOM: Miljana tražila Zoli pare, a on je BRUTALNO OSTAVIO! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola imaju veoma buran odnos, pa i često raskidaju. Ovaj put Miljana se naljutila što Zola pravi razdor između nje i majke Marije.

Neprijatna situacija nastala je kada je Zola slagao da nije uneo hranu u apartman u kom je smeštena sa Miljaninim detetom.

"Nemoj da mi praviš konflikt sa majkom. Nemoj više nikad da unosiš hranu, u naš apartman ne sme ništa da se unosi. Rekao si da nisi, a doneo si hranu i piće dadilji. Od danas mi se više ne obraćaš. Vrati mi novac, 1.700 dinara koje sam ti pozajmila da se kockaš. To je novac moje majke i ona to traži od mene, zato što ti dajem stalno da kockaš", tražila je Miljana.

"Nemoj da praviš veštačke frke. Trebala si da kažeš da ne smem, išla si sa nama", rekao je Zola, a potom dodao: "Nije više to to, ne odgovaramo jedno drugom, non stop je neka tenzija", objasnio je zadrugar.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

