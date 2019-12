ON JE BOLESNIK, PATOLOŠKI LAŽOV! Nakon TEŠKIH uvreda, Mirkovićeva se setila sponzora Jovana, 10.000 evra i Olje Bajrami!

Zorica Marković je tokom optužila Draganu Mitar da je uzela 10.000 evra od njenog prijatelja, izvesnog Jovana. Zadrugarka je istakla da pevačicine optužbe nisu istinite, te su nakon završetka emisije rešile da porazgovaraju o ovome.

"On (Jovan) je poručio tortu od 19.000 i mene zovu i kažu nam za to, ja ne znam o čemu se radi. On je sve poručio, a mi sve treba da platimo. Poručio je da stigne neka hrana i onda ga je Edo nap*šio k*rcem. Rekao je kako Olji plaća stan i plaća pesme. On tom dečku što je radio pesme duguje 400 evra", pričala je Dragana.

"Pre dve godine je nabavio telefon od nekog mog druga, kaže da treba da oženi neku devojku. Ja zovnem "Alibi bend", Rokvića. Ja izlazim iz rijalitija i mene ovaj iz Alibija zove da me pita kada će ovaj da mu plati. On je patološki lažov. On je rekao kako ste ti i Olja došle, a on je sa nekim Željkom advokatom, kao da ti Olju postaviš tom Željku, a ti da budeš sa njim", pričala je Zorica.

