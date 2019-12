GURNULA DETE S POLA METRA VISOKE BINE! KRV ŠIKLJALA NA SVE STRANE! Miljana Kulić zamalo ubila devojčicu na snimanju ZG!

Učesnica rijalitija "Zadruga" Miljana Kulić oduvek ima panične napade, prilikom čega je nekoliko puta pokušala sebi da oduzme život, ali i ljudima koji su se našli u njenoj blizini.

Jako ističe da je jedini psihički problem koji je dosad imala opsesivno kompulsivni poremećaj, starleta iz Niša nikada nije pričala opaničnim napadima koje je imala u prošlosti, a koji su počeli da se javljaju i u skorije vreme sve češće.

foto: Printscreen

Ona je pre nekoliko godina umalo ubila devojčicu na snimanju emisije "Granda“ u Košutnjaku, a na sebe je dizala ruku nekoliko puta.

"Miljana ističe da je izlečena od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, ali ona je bolesna i dalje. Njene drugarice koje se više ne druže s njom svedoci su šta je sve Miksi radila kada je uhvati panika. Tada se u njoj budio sam đavo. Vrištala je, udarala sebe u glavu, bacala se po podu i glumila da pada u nesvest. Poznato je da je ona obožavala da ide na snimanja emisija „Zvezde Granda“, a tamo je uvek bilo mnogo ljudi, mnogo omladine koja je želela da se slika sa omiljenim zvezdama. Znao je da se napravi red dugačak 150 metara. Miljana je uvek paničila, budila joj se anksioznost. Jednom prilikom je bacila devojčicu sa bine koja je bila viša od pola metra. Ona je pala i povredila glavu. Krv je počela da šiklja na sve strane, a devojčica je pala u nesvest. Miljana je tada vrištala i plakala: "Ubila sam je, ubila sam je. Sad ću i sebe da ubijem. Policija će da me uhapsi, neću da idem u zatvor. Molim vas, ne hapsite me“, - kaže izvor koji se našao na licu mesta. Na sre ću, devojčica je imala samo lakše povrede, a Miljani je zabranjen pristup "Grandu". Nakon što je umalo ubila devojčicu, ona je dizala ruku i na sebe. Jednom prilikom uhvatio ju je panični napad dok su slavili rođendan jedne od njenih sestara. Bilo je tu puno dece i ona nije znala kako da se ponaša. Uglavnom je imala te panične napade kadaje oko nje bilo puno ljudi, buke i muzike. Usred slavlja počela je da vrišti i da ponavlja kako neko hoće da je ubije: "Ubiće me, mamice, gotova sam. Prete mi preko poruka. Bolje me vi ubijte nego da me oni ubiju. Molim vas, rešite me muka. Neću da me oni muče".

U panici je istrčala na ulicu i malo je falilo da je udare kola. Došla je Hitna pomoć, ali kako oni niSu mogli da je savladaju, pozvali su i policiju. Miljana je imala neopisivu snagu i šest policajaca se jedva izborilo s njom. Odvezena je u bolnicu i tamo je provela sedam dana. Prepisani su joj medikamenti koje i danas koristi. Marija se najviše plaši da Miljana ne nasrne na nekoga u „Zadruzi“ jer bi to bilo opasno", završava izvor blizak Kulićima.

Zamalo popila tečnost za sanitarije u napadu panike! Miljana Kulić je u prvoj „Zadruzi“ pokušala sebi da oduzme život tako što je htela da popije domestos. Ona je celog dana kukala kako nema cigarete, a kako produkcija nije htela da joj ih priušti, zapretila je da će popiti domestos. Taman što je prislonila flašu na usta, upalo je obezbeđenje i sprečilo je da se ubije. foto: Printscreen Htela da iskoči kroz prozor! Miljana Kulić prošle nedelje je imala napad panike, usled čega je htela da skoči sa prozora Bele kuće, ali je njen dečko Lazar Colić Zola na vreme reagovao i sprečio je u nameri da povredi sebe. Ona je iz čista mira raskinula sa di-džejem u spavaćoj sobi, gde je počela da histeriše jer je doživela napad panike. foto: Printscreen

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Printscreen

Kurir