SAMO POMISLIM DA NEMAJU TATU: Gagiju Đoganiju same SUZE idu, prisetio se Lune, Nine, ali i ANABELE! (VIDEO)

Gagi Đogani rasplakao se dok je sedeo sa Markom Janjuševićem Janjušem u pabu, a razlog je njegova porodica koja je napolju.

Đoganiju su lile suze dok je pričao o ćerkama Nini i Luni, a pomenuo je i Anabelu Atijas.

"Ja sam izabrao to, tu sam našao utehu, ali ima ljudi koji muški to podnesu, taj razvod, kao moj burazer, koji se razveo. Podneo je teško razvod, ali nije otišao u porok. Ja sam bio sam, moji su bili ljuti. Nisu mogli da mi pomognu, jer sam upao u očaj, ne kapiraš tu situaciju. Jednostavno ja nisam hteo da izađem iz toga, sestra, brat, deca, nema šanse. Ovo je smešno za mene. Izašao sam iz toga, više nisam u toj priči, zadnjih četiri, pet godina... Probudio sam se, pomislio sam na decu, manje više Lunu, više zbog Nine, pa sam rekao sebi da to više ne može tako", rekao je Gagi i dodao:

"Kad samo pomislim da nemaju više tatu. Da mi je Luna rekla da ne uđem, da je smatrala da to ne mogu da izguram, onda ja to ne bih sigurno. Ja sam nju prvu zvao, mojima nisam pokazivao ugovor, zato što ja plačem. Nekako moja porodica prihvataju, to što mi se desilo sinoć, shvataju deset puta jače. Dok Luna neće to da shvati tako, bila je ovde, kao i Anabela... Marko Miljković mi je isto rekao da uđem, ali Lunin savet mi je mnogo značio."

