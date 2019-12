DOŠLO MI JE DA ZAPLAČEM! ŠOPIĆEVA URLA NA JANJUŠA: Poredio ju je sa Anom Korać, a ona GORI OD NERVOZE! (VIDEO)

Ivana Šopić napala je Marka Janjuševića Janjuša, koji ju je prema njenim rečima poredio sa Anom Korać.

"Najbolje je da od svega ovoga prekinemo kontakt, ne mogu više da pazim šta ću reći. Tebi smeta šta god ja kome kažem", rekao je Janjuš, a onda se nadovezala Ivana:

"Ako ja uradim nešto što tebe naljuti, ili obrnuto, je l' ja to treba da trpim? Da li si ti svestan kako se ti ponašaš? Veruj mi, kad se posvađamo, meni je loše isto kao i tebi. Ako se svi trude oko tebe, ti imaš prijatelje, da ti pomognemo, ti ne možeš da ideš protiv nas. Ja ne znam šta da ti radim, da se bijem sa tobom? Došli smo juče iz emisije, mene ne zanimaju tvoji odnosi, ali meni si napravio da bude neprijatno. Došlo mi je da zaplačem. Napio si se u prvih deset minuta, nisi se ponašao kako treba. Mene ne zanima šta ćeš ti da radiš okolo! Podbadao si, to je jako ružno! Zašto si mene upleo u tu priču? Non-stop govoriš: "Breskvica, gotovo". Ja stanem za šank, ti staneš iza mene i legneš preko mene. Upoređuješ me."

Ivana je dodala kako je Janjuš sve vreme izgovarao Anino ime u toku emisije gde su svi zajedno gostovali.

