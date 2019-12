KAKO SE RODE TAKO POGANE?! Zola i Janjuš posle žestokog okršaja opleli po majki i ćerki Kulić: Isplivali JEZIVI DETALJI!

Lazar Čolić Zola i Marko Janjušević Janjuš u ranim jutarnjim satima imali su okršaj sa Miljanom i Marijom Kulić. Zola se sa bivšom stravično sukobio pošto nije dozvoljavala Janjušu da spava.

Nešto kasnije, pak, dok su "sređivali utiske" bilo je jasno da ih čitava situacija i dalje dira, jer majku i ćerku zbog oređenih stvari smatraju zlim ljudima. Toim prilikom, Zola je nastavio da "prosipa" informacije iz kuće Kulića, o kojima je malo ko išta znao.

"Uništio sam je, matirao sam je. Pitao sam je: 'Da li je moguće da se spušta tako nisko?', pa sam joj rekao da ni Ognjen neće da je zove u 'Amidži'. Pa sam rekao da znam šta im se kući dešava, da se udaraju šakama, pa sam rekao da ću da pričam o Marijinoj mladosti... Znaš kakve ja stvari znam o njima", nabrajao je Zola.

Janjuš, takođe zgrožen Marijinim ponašanjem, priznao je svom cimeru da ne može više da podnese njeno prisustvo.

"Bude li mi opet prišla, razvaliću vrata u apartmanu. Kako ću im je*ati mater u pi*ku. Kakve bolesnice... Da mi je znati kako izgledaju dva dana u njihovom privatnom životu. Kako se rode tako pogane. Seme im je*em, nije to više ni igra. To su tako zli ljudi, da ja to u životu nisam video", žalio se Janjuš.

