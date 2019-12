IVA IZABRALA KARIĆA ZA NAJŠARMANTNIJEG U RIJALITIJU, PA DOBILA KORPU: Ovako ju je jednim potezom ODUVAO Stefan! (VIDEO)

Iva Grgurić izabrala je za najšarmantniju osobu u rijalitiju Stefana Karića, a nije očekivala da će joj uzvratiti na drugi način.

"Trebalo bi da Erminu proglasim za najšarmantniju, jer je pokušavala da osvoji mog Stefana, ali ja to neću učiniti, ja ću glasati za Stefana koji me je svojim plavim okicama šarmirao od prvog dana, a to čini i danas", rekla je Iva.

Stefanov izbor bila je Jovana Tomić Matora, a uputio je i pohvale na račun njene devojke Sanje Stanković.

"Verujem da ima dosta osoba koje su šarmantne, to bi mogla da bude i Miljana, na nju čovek ne može da se naljuti. Ja ću izabrati Matoru, jer je ona šmekerčina za mene. Imaš najbolju ribu kod kuće, ti si za mene broj jedan", rekao je Stefan.

