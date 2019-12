PRAVA ISTINA ODNOSA UDATE DALILE I STEFANA KARIĆA: Jedan muškarac otkrio je sve, Dragojevićeva se ZAVOZALA!

Mnoge intrigira odnos Dalile Dragojević i Stefana Karića, posebno što svi misle da se Dalila zagrejala za Karića.

Osman Karić, Stefanov otac, dao je komentar na celokupnu situaciju.

"Koliko sam mogao da vidim, između Stefana i Dalile postoji uzajamno poštovanje, što je meni kao njegovom ocu jako drago. Pogotovo s obzirom na svađu na samom početku rijalitija, gde je Stefan ishitreno reagovao, što ja ne opravdavam", rekao je Osman, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Svi znamo da je Dalila u srećnom braku, možda joj se Stefan dopada karakterom, stavom, izgledom, kao što je i sama priznala, to sve je rekao Stefan za Dalilu, poštovanje je obostrano. Dalila se možda zavozala, ali je jako svesna šta hoće i šta radi. Međutim, ako se vratim na Dalilu kao dugogodišnjeg rijaliti igrača, koji se dobro snalazi u toj ulozi, ne bih se začudio da je to dogovorena igra između njenog supruga Dejana i nje. Mada, šta god to bilo, dogovor ili ne, Stefan neće učestvovati u toj igri, Stefan nije niti će ikada biti sa udatom ženom. Još jednom ću reći, znam da se ponavljam, ali Stefan će se ili pomiriti sa Ivom ili će čekati neku novu, primerenu i vaspitanu devojku, ako takva uopšte uđe u rijaliti."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir