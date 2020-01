POSLE 2 SATA TI SE US*RE U ŽIVOT: Ivanini roditelji PROTIV Čolaka, osuli po njemu kao nikad dosad! DRAMA!

Otac i sestra Ivane Krunić došli su u posetu za Novu godinu njihovoj ćerki, te je emotivni susret prošao u gorkim suzama.

Odmah su se dotakli Ivanine veze sa Banetom Čolakom, ali nisu imali lepo mišljenje o njemu.

"Što se ovog tiče, znaš o čemu ti pričam. Nemam apsolutno nijednu pozitivnu osobinu za njega, on izgleda divno kad priča sa tobom, posle dva sata ti se us*re u život! Prve čestitke kada su ti poslali svi, videla si kako je on to primio, sve ti je pokvario, kada si dobila poklone, opet ti je pokvario. Naterao te je da se preseliš kod njega", rekao je Ivanin otac o Čolaku.

Kasnije su Banetu Čolaku došli roditelji i poručili mu jedno.

"Što se tiče trenutne situacije, ako oni budu protiv toga, ako Ivana posluša svoje roditelje, ti moraš da ih poslušaš. Ako ona kaže da se odvojiti nekoliko dana, ti moraš to poštovati. Možda njeni roditelji ne sagledavaju neku sliku", pričala je Jasmina.

Na kraju je Čolak popričao sa devojkom Ivanom.

"Pokaži malo poštovanja, ako želiš da ispraviš neke stvari, onda to pokaži! Oni pričaju za moje dobro, boli ih uvo za Erminu i priče, kažu da su me posle prve Zadrugovizije svi zavoleli, a da nikome nije jasan momenat. Rekli su mi da se sklonim od tebe. Moji roditelji su uz mene šta god da odlučim. Rekli su da jako loše utičeš na mene, da bolesno ljubomorišeš, ja sam tebe pravdala. Ti jesi kretenčina ispao i ovde si pokazao kakav si ti, ali to kako se ja osećam prema tebi, apsolutni kontra prema meni od svega", odbrusila je Ivana.

"Ne znam da sam toliko pogrešio, ja tebe niti sam prevario, niti sam vređao. Nisu ti rekli da ti odlučiš? Ovo smo i očekivali", pravdao se Čolak.

