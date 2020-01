KORAĆEVA ISPRIČALA JANJUŠU SVE: Otkrila kako je upoznala TARU SIMOV, pa iznela detalje RASKIDA SA DAVIDOM! (VIDEO)

Ana Korać pričala je cimerima o tome kako zna Taru Simov, ali i kako ju je David Dragojević zaprosio.

"Ja sam Taru upoznala kada je ona bila mlada, pomagala sam joj baš. Kasnije se ona spetlja sa nekim tipom. To je taj njen tip i onda je sa svima prekinula tip. Ugasila je Instagram. Imala je veoma tužno detinjstvo. Dobar je čovek, zato je i volim", rekla je Koraćeva.

foto: Printscreen

Marko Janjušević Janjuš i Bora Santana su bili znatiželjni kako je došlo do prosidbe.

foto: Printscreen

"On meni kaže idemo na neku večeru, ja kupila neke stvarčice da se obučem. Mi dolazimo na jahtu, imaju neke svećice, sve je crno, samo ima jedna devojka i jedan kapetan. Nema više nikoga. Bila je neka tenzija vidim ja da on cupka nogom. Kaže on meni da izađemo na palubu kao da se slikamo. On tad klekne preda mnom i pita me da se udam za njega. I tad kreće vatromet. Stvarno je bilo prelepo. David je predobar dečko, a ti si ga nazvao jazavcem", pričala je Ana.

"Jazavac je pitoma životinja", rekao je Janjuš.

"E, pa ja ću onda ove tvoje da zovem jazavičarke", dodala je Ana, kojoj je na kraju Janjuš poklonio Borinu čokoladicu.

Na kraju je Ana priznala da je došlo do raskida između Davida i nje u jednom trenutku.

"Deset dana pre nego što ću ući, bila je tezija, jer se nikad nismo razdvajali. Bili smo u Ivanjici i nešto smo se posvađali oko gluposti. Ja sam njemu rekla da zapiše neki broj, mene zove neka devojka da dođem po kupaće kostime. Mi smo se posvađali zbog tog nekog broja. Ja kažem njemu da izlazim bez njega. Ja odem na parking, vrištim, plačem, obrisala sam sve slike. Ja sam završila sa njim. Tada zovem najboljeg druga, ispričam mu sve, prespavala sam kod njega, preplakala sam celu noć. Ja sam izbrisala sve, nisam ostavila ni u arhivi. Kada sam shvatila da ne mogu da povratim slike, osećala sam se grozno. Ja sam ga i otpratila. Ja toliko volim tog čoveka. Ja sam rekla Davidu da nikada nikoga ne vređa", pričala je Ana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir