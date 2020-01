PROGUTALO ME, HTEO SAM DA BUDEM FIN MOMAK: Filip Reljić stao ispred kamere, obratio se porodici, pa obećao JEDNO! VIDEO

Filip Reljić rešio je da se obrati svojim najbližima, pa je stao ispred kamere i održao govor.

On se zahvalio svojoj porodici, a onda se izvinio za određene stvari koje je radio.

"Hteo bih da se zahvalim mami, sestri, seko moja lepa, Luna, baba, deda i svima koji su mislili na mene za Novu godinu, drago mi je što sam video. Bio sam pod velikim šokom što vas vidim, dali ste mi snagu, energiju, novu perspektivu po pitanju dešavanja po kući. Ti, seko, znaš da se čovek ovde pogubi, da te povuku situacije u kući. Hteo sam i želim i dalje da promovišem da čovek može da se predstavi kulturom, validnim argumentima, validnim ponašanjem", rekao je Filip, pa dodao:

"Treba uzvratiti žustro i jako, sad ću i ja da vraćam istom merom. Neću se koristiti niskim udarcima. Hteo sam na to da se osvrnem. Hteo sam da budem ovde fin momak, ja sam i napolju fin, kulturan i tolerantan, ali mislim da me malo to ovde progutalo, pa sam izgubio deo sebe, taj vatreni deo sebe. Hteo sam da pozdravim sve ljude koji su mislili na mene tokom praznika. Želim da se izvinim za onaj dan kad sam razbijao šolje i tanjire. Indira mi je skrenula pažnju. Znam da je neko uložio trud i pažnju u to, ali ja sam bio to veče mnogo nervozan, čovek sam od krvi i mesa, ali obećavam da se to više neće ponoviti. Deda, legendo, nadam se da gledaš ovo. Puno mi nedostaješ, zadrugari te stalno pominju, jer si legenda. Hteo bih da pozdravim i sve ljude koji podržavaju moje III-2."

