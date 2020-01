POVUKLE SU ME EMOCIJE: Miljana Kulić jecala posle poljupca sa Filipom, a sad će svima biti jasno ZBOG ČEGA! (VIDEO)

Miljana Kulić ljubila se sa Filipom Đukićem, a kaže da se prvi put u životu poljubila sa dečkom sa kojim nije u vezi.

Lepi Mića pitao je Miljanu da li ju je sada sramota, a onda je imala spreman odgovor.

foto: Printskrin / You Tube

"Mića neka morališe svojim štićenicama, ovim što spavaju sa dedama preko 70 godina, a onda dođu u rijaliti da se peru. Verovatno ima procenat kad izađe iz rijalitija od toga, verovatno mu one daju novac, jer skida etiketu. Ja sam šest godina u rijalitiju, sve što sam uradila bilo je transparentno. Ja sam plakala, jer mi se nikad nije desilo da se poljubim sa nekim sa kim nisam u vezi", rekla je Miljana.

foto: Pritnscreen

"Žvalavila si se i posle su svi gledali kako plačeš, vrštiš, ne pravi budalu od sebe", rekao je Lepi Mića.

"Ja ne pričam da nisam prešla granicu, jesam! To nisam bila ja, da plakala sam jer mi se to nikad nije desilo! Bilo mi je muka posle toga, jednostavno, omaklo mi se, povukle su me emocije! Nataša je naskakala na Filipa dok smo mi pušili, mi smo je sklanjali. Ja mislim da su ljudi ovde mnogo gore stvari uradili", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir