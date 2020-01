ZBOG NJE JE MINA NAPRAVILA SKANDAL! A evo kako je Tomovićeva Isidora STVARNO ušla u rijaliti!

Nakon dolaska Isidore u "Zadrugu", devojke Vladimira Tomovića, Mina Vrbaški napravila je ogroman skandal. Par se, naime, ljubio pred svima, a to joj nimalo nije bilo pravo.

Sa druge strane, prema rečima Dalile Dragojević, sam ulazak bio je Isidorina velika želja, koju joj je momak upornošću ostvario.

"On je rekao: 'Produkcijo, obraćam se vama, uvedite nju.' Ona se na to smejala, on joj je na to rekao: 'Ja znam da ti želiš da uđeš u rijaliti, evo, ja ti dajem dozvolu..." objasnila je Dalila za crnim stolom, dok ju je Mina ljutito, ali u tišini slušala.

