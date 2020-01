GAGI ĐOGANI NIJE MOGAO DA ZAUSTAVI SUZE: Zorica ga naterala da priča o životu, a on se RASPLAKAO! (VIDEO)

Gagi Đogani otvorio je dušu Zorici Marković i počeo da plače, posle čega ga je ona tešila.

Denser je istakao da su ga svi podržali da zaradi novac u rijalitiju, a suze su mu same išle dok je pričao.

"Ja mislim da postoji nešto unutar tebe što te tišti. Svi smo imali takve trenutke u životu, ti si ga prošao za tri života", rekla je Zorica.

"Ja sve držim u sebi, ti si to prepoznala u meni. Ja to ovde ne pokazujem, ali sve je u najboljem redu. Izašao sam iz svega, ali sam baš propatio. Četiri godine je malo vremena, treba mi još da sve to prođe", rekao je Gagi.

