ZEZANJE ĆE JE SKUPO KOŠTATI: Minini prijatelji videli šta radi sa Mensurom, pa osuli PALJBU!

Mina Vrbaški je nakon diskvalifikacije Vladimira Tomovića uplovila u romansu sa Mensurom Ajdarpašićem koji je njegov ljuti protivnik.

Ona se čak prepustila i "vreloj akciji" pred kamerama, kao i više puta do sada. Njeni prijatelji Aleksa Savić i Savo Perović dali su svoj komentar na to.

"Moj ceo komentar na sve to je da je sve to Mina! Ona dok ne udari dobro glavom o pod, neće se promeniti. Kada jednom bude dobro pogrešila, možda se tada i opameti. Ali opet, malo joj je godina i dalje, pa može još da se zeza. No, plašim se da će svo ovo zezanje sada skupo da je košta", rekao je Savo, pa dodao:

foto: Sonja Spasić

"Samo ću reći, k'o sa decom leže, upi*an se budi."

S druge strane, Aleksa Savić nije bio toliko strog kao Savo, ali smatra da u svemu treba imati granicu.

"Ja nemam ništa protiv veze i ljubavi u rijalitiju, ali mislim da sve treba da bude u nekim granicama normale, a svakoj osobi su te granice drugačije. Mina je i u prošloj sezoni tražila ljubav, a možda je u Mensuru našla šta je tražila. Nije na nama da je osuđujemo. Ali, rijaliti je ipak igra...", rekao je Aleksa.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir