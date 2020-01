PRIČA DA ME VOLI, PA SE PIPA SA NJOM: Ljubavni trougao trese rijaliti! Milica, Stefan i Marijana napravili HAOS! (VIDEO)

Milica Kemez nije se složila sa podelom budžeta Stefana Kandića Kendija, pa ga je prozivala pred svima, a onda se umešala i Marijana Zonjić.

"Na radiju iznosi svoje mišljenje, ali se opravdava preko Pande. Kao što pričaju da je danas Panda iskoristio Kendija za budžete. Niko ne zna ko tu koga koristi. Danas je dokazao da ja njega nisam povredila. Ima pravo da pokaže sebe kako god želi, ali ja ću uvek da iznesem svoje mišljenje o tome. Pričao mi je da me voli, posle pet dana se vatači sa drugom devojkom. Za mene to nije ljubav. Ne volim da me neko pravi budalom", rekla je Milica, a odmah za njom je ustala Marijana Zonjić:

foto: Printscreen

"Ova cura konstatno proziva, niko te nije napravio budalom, sama si sebe napravila budalom. Na početku sa Filipom, sada se ljubiš sa ovim momkom, a niis u vezi. Ljubomorna si, mi nikako ne možemo da budemo u istom košu", govorila je Marijana.

U priču se odmah uključila Miljana Kulić, koja je počela da proziva Marijanu, a ona joj je žestoko uzvraćala.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir