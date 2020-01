NAMAMILA GA PIJANOG U WC Ana i Edo imali s*ks za jednu noć?! Koraćeva spremila PAKLEN PLAN, David i Dragana IZIGRANI

Namamila je Edu da krene za njom u toalet,

Učesnici rijalitija "Zadruga 3" Ana Korać i Edis Fetić imali su navodno seks zajednu noć, a njihovi partneri David Dragojević i Dragana Mitar nemaju pojma šta su im radili izaleđa.

Kontroverzni biznismen iz Novog Pazara i starleta poznata po operacijama koje je imala na licu upoznali su se na jednom prestoničkom splavu preko zajedničkih prijatelja i sve su odradili u maksimalnoj diskreciji, tako da niko ne može ni da nasluti da su njih dvoje imali seks.

- Koraćeva napolju stalno potencira kako je u ludoj ljubavi sa Davidom Dragojevićem i kako je on čovek njenog života, ali nikada nikome nije spomenula da je imala aferu u periodu kada su njih dvoje imali malu svađu, pa se nisu viđali nekoliko dana. Naime, Ana je na poziv prijatelja posle dužeg vremena izašla u jedan popularni klub. Sve se odvijalo pre nekoliko meseci. Skockala se i izašla kao da nikada pre nije bila u izlasku. U tom društvu, u koje je pozvana igrom slučaja, bio je i Edis, pa je zajedničkim prijateljima bilo interesantno da ih spoje. Ana je odmah bacila oko na markantnog, dobro obučenog Novopazarca. Flertovala je i skidala ga pogledom, a on nije znao gde se nalazi. Znao je Anu sa TV, ali uživo mu je bila još lepša i privlačnija. Kada ga je uhvatio alkohol, i on je odgovorio na flert", kaže izvor.

"Koraćeva je sve radila pametno, da niko ne provali da su se njih dvoje zagledali jedno u drugo. Namamila je Edu da krene za njom u toalet, a onda muje rekla da ga želi. „Ajmo odavde, samo ti i ja. Jasno je da me gledaš cele noći. Ne trudi se da sakriješ“, rekla mu je ona. Društvo nije ni primetilo da su oboje nestali. Otišli su u iznajmljeni apartman, gde su imali seks cele noći. Haos su napravili jer je hemija među njima bila nenormalna. Nakon žestokog seksa dogovorili su se da nikome ne pričaju šta se desilo i da nastave kao da ništa nije bilo. Ana i Edo su sada zajedno u „Zadruzi“, ona samo čeka momenat da krene da ga provocira. Plan joj je da se muva oko njega, da ga provocira ne bi li Draganu Mitar izludela i napravila scenu. Provodiće više vremena sa njim, što će automatski biti karta za ulazak u rijaliti njenog dečka Davida Dragojevića. Edo ne sluti da je Ana skovala pakleni plan da uništi njegovu i Draganinu vezu.

Kurir.rs/Rijaliti

