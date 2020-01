JELENA GOLUBOVIĆ OD MNOGIH JE SAKRILA PAKLENU PLJAČKU! A u sve je upletena i majka Ceca! Hteli da je UBIJU?! DRAMA!

Jelena Golubović preživela je pravu dramu kada su je gosti njenog hostela, koji se nalazi blizini glavne autobuske stanice, gde i stanuje, opljačkali. Glumica i rediteljka je ovaj podatak prećutala čak i najbližim prijateljima jer, kako se navodi, nije želela da se proteže priča da ona ima pare i da njen hostel i dalje radi, jer je njen ugostiteljski objekat pre nekoliko meseci izbrisan iz agencije za privredne registre i navodno više ne postoji.

Sve se odigralo pre godinu dana kada su ona i njena majka Svetlana primile grupu stranaca na spavanje.

"Jeleni je ovaj hostel jedini prihod novca kada nije u rijalitiju i kada nema nikakve druge angažmane. Hostel se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini je autobuska stanica, mnogo turističkih agencija, gde svakodnevno svraća gomila stranaca, kao i domaćih turista. Jelena tu godinama iznajmljuje sobe u objektu koji je nekada bio registrovan kao hostel", rekao je izvor, dobro upućen u Jelenin život.

Pre ovog skandala, koji je mogao da ima katastrofalan epilog, Jelena nije imala neprilike ni probleme, ali tada je sve preselo i njoj i njenoj mami Ceci, jer ih je napao njihov gost. Naime, Jelena i Ceca su primile grupu stranaca, koji su bili tamnoputi i delovali su im kao migranti, ali one nikada nisu gledale koga primaju jer nikada nisu imale probleme, a bilo im je važno da zarade novac.

Kako se navodi, njih dve su radile bez pomoći drugih lica i nikada nisu imale osoblje hostela, osim žene koja sređuje prostorije u hosteluiprima goste. Kako je toga dana morala da ode ranije, Jelena je otišla da strance primi, uzme novac od njih i da im da ključeve.

"Jelenin stan je odmah tu, pa joj nije bilo teško da ona ode do hostela. Sačekala je trojicu momaka i povela ih put hostela. Iako nisu izgledali baš uglađeno, ona se nije uplašila jer je viđala svašta kada su stranciu pitanju. Ušli su u prostorije, pokazala im je gde su njihove sobe, a onda je došao momenat da joj plate boravak. Dali su joj novac, a ona se dohvatila za torbicu da im vrati kusur. Tada je jedan od njih počeo da joj vuče tašnicu, a druga dvojica da je vuku. 'Izgledali su kao drogirani. Toliko su me vukli da su mi tragovi njihovih prstiju ostali na koži. Mislila sam da je gotovo, da će me ubiti i da će pobeći', rekla mi je ona. Jeca je počela da vrišti, da urla na sav glas, a tada ju je jedan od pljačkaša udario pesnicom u potiljak. Pala je u nesvest. Oni su za to vreme pokupili pare, nekih 500 evra i 20.000 dinara. Telefon joj nisu dirali da ne bi bili locirani. Jelenu je u nesvesti našla komšinica koja je zatekla otvorena vrata hostela", zaključio je izvor blizak Golubovićevoj.

Inače, Jelena Golubović za domaće medije više puta je priznala kako je izbegla pokušaj silovanja.

Ona je javno pričala u više navrata o tome kako je taksista iz Kijeva pokušao da je siluje pre dvadesetak godina. Nije uspeo u nameri, ali ju je zato ubo nožem u leda. Spasla je živu glavu, ali od tog trenutka nikad više nije bila ista osoba.

Takođe, Jelena je doživela ogromnu neprijatnost kada je prebijena i pred kamerama u rijaliti-programima u kojima je učestvovala. Pevač Hasan Dudić je glumicu udario pesnicom u glavu u vili "Parova", a u istom rijalitiju Jelena je dobila i batine od Sladane Petrušić.

