SKANDALOZNI DETALJI IZ ŽIVOTA DEVOJKE IZ PILATOVIĆA Milijana našla rezervu Žapcu: Ima 70 GODINA i uhodi ga VEĆ 6 GODINA!

Milijana Bogdanović (21) najavila je razvod od Milojka Božića (74) i brak sa Nemanjom Stamatovićem Žapcem (60)!

Lepotica iz Pilatovića nije sigurna da će njen ljubavnik, koji je napustio rijaliti "Parovi" u kom su se smuvali, održati obećanje i ostaviti ženu zbog nje. Zbog toga mu je već našla rezervu - dedu od 70 godina iz Lučana!

foto: Happy screenshot

- Ukoliko me Nemanja ne sačeka napolju, ili ipak reši da ostane sa ženom, naći ću trećeg! Ima jedan gospodin od 70 godina iz Lučana kog uhodim šest godina. Mnogo mi se sviđa. On je direktor banke u penziji, razveden je i živi sam. Možda me privlači i zato što neće da bude sa mnom.

- Jednom sam bila pripita, pa sam ga poljubila na blic. Rekao mi je da sam previše mlada i da bi mu se svi smejali kako je našao dete. Čak sam mu predlagala da se viđamo tajno, ali ni to nije hteo. Možda se predomisli - kaže Bogdanovićeva.

Milojko Božić je toliko šokiran što je Milijana ostavila zbog Žapca da ne želi više nikad da je vidi. - Taj njen Žabac je rugoba i zlo! Nju neću ni da komentarišem. Čim izađemo iz "Parova", svako će na svoju stranu. Obrukala me je. Smatram da sam već razveden čovek - ogorčen je deka.

Ona dodaje da je čvrsto rešila da je više nijedan muškarac ne izdržava.

- Planiram da u 2020. godini kupim sebi stan! U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u rijalitiju. Ne želim više da zavisim od muškaraca. Ako ne budem sa Žapcem, barem ću imati svoj dom, pa ću onda nastaviti da uhodim gospodina iz Lučana u kog sam i dalje zaljubljena - obećava učesnica rijalitija.

Milojko je, kaže Milijana, prošlost i nema nameru da se miri s njim!

- Definitivno sam stavila tačku na brak! Želim da se što pre raskantam sa Milojkom, a onda da se udam za Žapca, koji mi je obećao da će se razvesti. Nadam se da me čeka napolju. Teško mi je bez njega - priča Milijana, koja na pitanje šta ju je to oborilo s nogu kod Žapca, odgovara:

- Već posle nekoliko dana u vili rodile su se simpatije prema Nemanji, ali nisam bila spremna da napravim prvi korak. Kada mi je prišao, shvatila sam da sam odlepila za njim! Sve mi se sviđa na njemu! On je moj tip muškarca. Savršen je!

Mladu zvezdu "Parova" nije briga kako se njen i dalje zakoniti muž osećao dok ju je gledao u zagrljaju s drugim.

foto: Happy screenshot

- Ja sam srpska Lolita! Otkad znam za sebe, zavodim starije muškarce. Ne smeta mi ni kad je razlika između nas 50 godina. Roditelji su me zbog toga slali kod psihijatra, ali ništa nije pomoglo. Jednostavno me privlače! Nikad ne bih bila sa svojim vršnjakom - rekla je lepotica iz Pilatovića.

- Milojko i ja ne razgovaramo, ali vidim da je ljubomoran. Sigurno mu nije bilo lako kada je gledao kako Žabac i ja vodimo ljubav na metar od njega u spavaćoj sobi. Iskreno, ne zanima me kako on sve to podnosi. Vidim da je živ, to je valjda najbitnije - kaže Bogdanovićeva.

Milijana tvrdi da je jedan od glavnih problema u njenom braku bio nedostatak se*sa.

- Zbog godina i bolesti Milojko nije mogao dovoljno često da vodi ljubav. S njim sam poslednji put imala odnose još pre ulaska u rijaliti. Žabac je mnogo bolji u krevetu od njega! Iako nismo mogli skroz da se opustimo zbog kamera, bilo mi je prelepo dok smo vodili ljubav u "Parovima" - objašnjava naša sagovornica.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Rijaliti

Kurir