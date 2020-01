RADILI SMO ONO ŠTO NIJE TREBALO! DRAGANA I JA SMO KATASTROFA: Edis razvezao jezik, izneo detalje iz spoljnog sveta!

Dragana Mitar optužila je svog ljubavnika Edisa Fetića da mnogo laže za stolom, a mnoge je zanimalo u vezi čega.

Mitrova nije bila raspoložena da govori o intimnim stvarima.

"Ja neću ništa da silim kod njega, dok on ne oseti potrebu da nešto kaže, jer on treba da stoji iza svojih postupaka. Ja sam ga samo demantovala u nekim stvarima, za stolom kaže nešto drugo, meni kaže nešto i onda se to ne poklopi", izjavila je Dragana.

"To što sam rekao je užas, ja sam se njoj izvinio, ja sam objasnio šta je to izazvalo, ne želim da ona ustaje i kaže: "Živele kurve i prostitutke" i onda je to izazvalo iz mene, ako si ti to, onda sam ja i ovo. Sad se izvinjavam i njenoj majci. Ja imam tu verziju da mi nemamo potrebe da pričamo šta se nama dešavalo pre svega ovoga, jer ako krene ta priča, onda smo u toj priči katastrofa i ona i ja. Ja ne želim da pričamo tu priču, jer sa tom pričom ćemo poniziti i nas, jer smo radili neke stvari koje nismo trebali", dodao je Edis.

