NISAM NIŠTA LAGALA: Sanju napali da je imala dečka MAKROA, a ona se ovako BRANI!

Sanju Mirkov mnogi su napali zbog bavljenja prostitucijom, a Mastor Džonatan rekao je da zna mnogo više.

Ipak, Sanja kaže da tu nema šta više da se kaže.

"Nisam lagala ništa. Ranije sam se bavila pevanjem. Danas se više ne bavim tim poslom, jer imam dečka. A radila sam i u jednoj prodavnici. Želela bih da se više posvetim dečku, jer kada radim nemam vremena da mu se sasvim posvetim", rekla je Sanja, koja kaže da nije sponzoruša:

"Naravno da mi pomogne, kupi sam, odvede me gde hoću, idemo na more. Koliko puta sam htela da platim, ali nije dao. Ja njemu kupujem i on meni, ali me ne izdržava."

