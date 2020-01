DRAGANA SE SVETI EDU ZBOG KATARINE ŽIVKOVIĆ: Zorica iznela ŠOK detalje, ljubavnik Mitrove bio u šemi sa pevačicom?!

Zorica Marković otkrila je da je Edis Fetić bio u "šemi" sa pevačicom Katarinom Živković.

Pevačica je rekla kako Eda zna iz kafane, kao i da je njegova porodica patrijarhalna.

foto: Printscreen

"Počeo da vršlja po beogradskim splavovima. Oni su mene zvali na rođendan kad je bio Jocin, nisam imala potrebu, jer to nije bilo prijateljstvo, a i nisam mogla da idem jer su mi kod kuće bili majstori. Otkad je izašla iz Zadruge, oni su zajedno. On je večito pravio sr*nja! Razvlačio je godinu i po dana. Ja mrzim takve mehure. Ista priča kao Kija i Sloba", kazala je Zorica i dodala:

"Još je Sloba imao šansu da kaže da se zaljubio, da preda papire za razvod. Da li je to problem? Jeste, ako nemaš m*da! Ovde, imao je godinu i po dana da se razvede, ako je to ljubav, zbog koje si došao ovde, a imaš troje dece. Ona je urbana žena, lepa brate, u p*čku materinu! Gledam ovaj ćuti, oni su tog mentaliteta, ja sam gledala i scene sa Tomovićem, to ne možeš da zamisliš, koja je to strast, drpanje, šta su u izolaciji radili i on mrtav hladan kaže da je to okej, a on ušao zbog nje. Ona se njemu sveti za Katarinu Živković."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir