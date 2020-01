RAZVEŠĆU SE KAD JA BUDEM HTEO: Edo izgoreo kad je čuo Draganu kako priča o ZILHI, priznao kako je ušao u RIJALITI! VIDEO

Svi se pitaju kakav je odnos Edisa Fetića sa suprugom Zilhom, a sada su Dragana Mitar i on progovorili o toj temi.

Prva je počela Dragana, kojoj je bilo vidno neprijatno što mora o tome da priča.

"Ja znam šta smo pričali napolju, rekao mi je da ako sam se ja razvela u rijalitiju sa suprugom, tako će i on da učini", rekla je Dragana.

"Razvešću se kad ja to budem hteo. Ja sam rekao da će mi biti problem da je gledam na TV samo, pa me ona pitala zašto ja ne uđem, provocirala me. Ja sam iz inata došao i potpisao ugovor", rekao je Edis.

"Sve radi iz inata! Ja sam rekla da neću da idem u Novi Pazar i neću da me finansira! Ja sam mu sve vratila kroz honorar ovde", rekla je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir