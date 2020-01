VREĐALA MI POKOJNU BAKU, RADILA JE STRAŠNE STVARI: Zolina ispovest o Miljani šokirala sve, izneo detalje iz prošlosti

Lazar Čolić Zola sa svima je podelio šta misli o bivšoj devojci Miljani Kulić.

On je rekao da se 85 posto ljudi slaže sa njim i podsetio sve da je Miljanu upoznao u garderoberu pre godinu dana.

"Ušli smo u vezu, nakon mesec dana mi se uvukla pod kožu, iskreno sam je zavoleo. Nisam neku preteranu manu video na njoj, bilo mi je simpatično šta radi. Ispunjavala je svaki moj trenutak i prvih tri meseca sam osećao ljubav sa njene strane. Nakon toga su počele da se dešavaju strašne stvari u kojima je ona počela da vređa moju pokojnu baku, da mi psuje tetku koja mi je jako draga osoba. Psovala mi je sve živo. Mislio sam da će da se promeni, hiljadu puta sam joj opraštao, Mići je ćerku psovala. Setimo se šta je Vladimiru rekla za mrtvog oca, a svi znamo da je prošlo samo 6 meseci, pa šta je Janjušu rekla. Mislim da sam sve te ne neke stvari trpeo, jer sam verovao u nju", rekao je Zola, pa dodao:

"Pokušavao sam da joj pomognem, a samo ja znam kroz šta sam sve prolazio... Zvala me da idemo na more, ja sam rekao da to nije pametno, pa me nagovarala da dođem u Beograd, ni to nisam želeo. Posle toga smo se čuli i u tim nekim trenucima bila je druga osoba. Nije ni psovala, bila je skroz korektna, svaki put mi je rekla da je tek sad svesna koliko me je povredila. U ovoj situaciji njena majka pokazuje da joj je novac važniji od ćerke. Zbog nekih svojih kodeksa Orozovića ću poslati u izolaciju."

Miljana se sve vreme smejala njegovim izjavama, ali nije mogla da sakrije da joj nije bilo svejedno.

