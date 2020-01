ŠTA DRAGANA IMA, A NEMA TVOJA ŽENA? Edo morao da odgovori na pitanje koje zanima sve! Mitrova je brat, nije samo POJAVA!

Edis Fetić morao je da odgovori na pitanje šta Dragana Mitar ima, što nema njegova supruga Zilha.

Njemu je bilo veoma neprijatno da o tome govori, pa je vešto izbegao konkretan odgovor:

"Nisam razmišljao na tu temu, nikada ne poredim to. Kod Dragane mi se svidelo što ima ton i sliku. Ona je brat, nije samo pojava. Super je, svidela mi se kompletno. Bezveze mi je da to poredim, nemam želju da o tome razmišljam."

Dragana Mitar otvoreno je govorila o tome šta Edo ima, a ne njeni bivši momci.

"Imamo lepu komunikaciju. Svi se hvataju za gluposti, kola, stan, ali nije to. Našao se kada je trebalo, Bog ga je poslao. "Onda si se ti pojavio, kao da si magija" i to je to", rekla je Dragana u "Magazin IN".

"Rekla mi je moja prijateljica da Edova supruga i Dragana liče mnogo", dobacila je Tara.

