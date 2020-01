VEĆ SPREMAMO SVADBU! BORIN BRAT PRESREĆAN: Miličina porodica ne podržava vezu sa Santanom, a Igora BAŠ BRIGA!

Brat Bore Santane, Igor Marinković presrećan je što je njegov brat u vezi sa Milicom Kemez.

Igor kaže da podržava vezu Bore i Milice, kao i da je ovo Santanina najbolja sezona.

S obzirom na to da Miličina porodica nije podržala vezu sa Santanom, Marinković tvrdi da će se njihov stav promeniti kada ga lično upoznaju.

"Svako ima pravo na svoje mišljenje, nisu upoznali Boru lično da bi mogli da sude. Na malim ekranima sve izgleda drugačije. Ne smeta nam što Bora nije prihvaćen, kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Milica je prešla preko reči svoje sestre i ostale porodice, to je onda 100 posto prava ljubav, čim je bila spremna da pređe preko reči svoje sestre", rekao je mlađi Marinković.

"Bora ne glumi, ovo su čiste emocije, Bora ne zna da se folira. Oni ili radi nešto do kraja, ili ne radi uopšte. Ili je u rijalitiju, ili nije. Ja mislim da je to to. Mi već spremamo u neku ruku svadbu. Iščekujemo da se pravi svadba", istakao je Igor.

