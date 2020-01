DAVID JE PONOVO U RIJALITIJU, ALI NIJE SAM: Ova devojka ušla je u Zadrugu, muškarcima će pasti VILICE! (VIDEO)

David Dragojević ponovo se takmiči u rijalitiju, pored Branislava Radonića Brendona koji je već ušao u Belu kuću.

"Čolak je mene jako razočarao, svi su bili protiv njega, ja sam tad bio u pabu, a onda se okrenuo protiv nas, zamerao se Ani, zbog nekog kadra. Svi su mu se smejali, ja sam bio okej prema njemu, ali on je ipak takav čovek", rekao je Dragojević na početku, pa prokomentarisao Janjuša:

"Ja sam Ani rekao da ne beži od njega, nema tu priče. On to veoma perfidno radi, čačne je, jer zna kako će to da ispadne. Posle emisije, on joj je prišao sa leđa i dirao joj kosu. Ja ću mu dati stvari, ako hoće da bude šegrt. Da sam na njenom mestu, drugačije bih se ponašao."

Ipak, on nije jedini koji se uselio u rijaliti, već i manekenka i pevačica Sofija Simić.

"Došla sam malo da se zezamo, da unesem pozitivnu energiju. Ja sam model i pevačica u usponu, kao i mnoge", rekla je Sofija čim je ušla.

