MINA VRBAŠKI ĆE ZAVRŠITI NA SMETLIŠTU ORONULA! Vladimir brutalno šta misli o Mini, pa je uporedio sa ovom STARLETOM!

Vladimir Tomović kao bivši učesnik "Zadruge 3" i učesnik "Zadruge 2" bez dlake na jeziku progovorio o odnosima koje je imao tokom njegovog učešća u rijaliti programu.

U "Zadruzi 2" Vladimir je bio u emotivnom odnosu sa starletom Stanijom Dobrojević, a ove godine u "Zadruzi 3" je ušao u ljubavni odnos sa Minom Vrbaški. Poređenje između njih dve je bilo neminovno, ali Vlada ih razdvaja kao nebo i zemlju.

"Ne bih ja iskreno u isti koš da stavim Staniju i Minu, to su dva različita tipa žena. Ja sam u Staniju bio iskreno zaljubljen, Mina mi je bila prijateljica. Stanija se razlikuje od Mine, zato što je Mina sve priznala u životu, nažalost", rekao je Vladimir pa dodao:

Ne želim da pričam ružne stvari o Mini, ona je devojka koja je pogazila naše prijateljstvo. Ja sam želeo samo da ona bude bolji čovek izgleda da je to nemoguće. Ona je meni rekla neke tajne i ona zna da je to zaključano, to nikada ne bih rekao. Ona je izmučena devojka, izmučena od rane mladosti. Mina je javno, glasno i jasno rekla da se bavila prostitucijom, kao i da je koristila nedozvoljene supstance. Mina Vrbaški je promašaj društva. Žao mi je što će završiti na nekom smetlištu kao oronula, drogirala se, čuda je činila od svog života", rekao je Vladimir za emisiju "Ekskluzivno".

