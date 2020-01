IMA DA JEDEŠ MLEKO I HLEB I BUDEŠ SREĆAN JER SI ŽIV! Milan pevao u Knezu za goli život a oni mu dizali SVE što zaradi

Milan Petković, koji je učestvovao u prošloj, kao i u ovoj sezoni "Zadruge", prošao je kroz pravi pakao u periodu kada je bio ulični pevači kada je bio primoran da zaraduje po ulicama Beograda za goli život.

On je neko vreme bio u veoma lošoj finansijskoj situaciji, pa je pevački talenat iskoristio da preživi, da prehrani sebe i svoju porodicu. Nije mu bilo teško da izađe u Knez Mihailovu, gde prolazi puno njegovih poznanika, i tu ostane do kasnih večernjih sati. On je na ulici prošao pravi pakao zbog nekih ljudi koji su ga ponižavali i maltretirali.

"Milan je vredani dobar dečko, duša od momka. Nema osobe kojoj on nije pomogao, pružio i dao. Od svojih ustaje odvajao da bi dao drugarima. On je rodom iz Vranja. Tamo su dobri i radni ljudi, njima ništa nije teško. Milan je došao u Beograd za boljim životom, da postane neko i nešto. Imao je samo talenat za pevanje i ništa više, nikakve veze, prijatelje, kumove, kako to obično ide. Ljudi su ga samo koristili ceo život. Drugari su ga posavetovali da počne da peva po ulicama jer će se ljudi sažaliti na njega i njegov talenat, te da će tako uzeti dobru lovu", navodi izvor blizak pevaču.

Milan ih je poslušao, a nije znao da imaju užasan plan, a to je da ga reketiraju i uzimaju mu sve što je zaradio pevajući i habajući svoj glas po ulici. Sve je počelo fantastično. Postao je čudo grada. Nema ko nije zastao da ga sluša i gleda. Pare su padale kao lude. Onda su nastali problem"i.

"Grupica momaka, manguparija gradska, počela je da maltretira Milana. Sedeli su mu na kičmi mesecima. „Mali, klempavi, imaš nas da slušaš, nesrećo jedna. To što zaradiš ide nama, tatama. Mi smo ti sada imama i tata. Ima da radiš za nas i da ćutiš. Ima da jedeš mleko i hleb i da budeš srećan jer si živ. Ako se budeš bunio, znaš gde je Brankov most, ima da plivaš, batice“, zapretili su mu oni", tvrdi sagovornik.

On je danima plakao, tresao se i išao da peva u grču iz straha šta će da mu urade. Proveravali su da li uzima pare i da li stavlja nešto u džep mimo njihovog znanja.

"Često su ga tukli kada nema dovoljno para. Pljuvali su mu u kutiju gde su mu ljudi ostavljali pare. Iživljavanje kakvo je malo ko doživeo.

"Neću više ovo da trpim. Oni meni zagorčavaju život. Ja habam svoj glas da bih njima dao pare za drogu i piće. Ili ću da se ubijem sam ili će oni da me ubiju. Treće nema. Voda je došla do grla“, poverio mi se on kroz suze.

"Ja sam prijavila stvar policiji i oni su, za pravo čudo, odmah reagovali. Huligani su se razbežali na sve strane. Nikada ga više nisu takli od tada", završava Milanova prijateljica, koja je želela da ostane anonimna.

