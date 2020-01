OVO NISTE ZNALI! ZAVERA U ZADRUZI: Njih dvoje su bili u vezi i pre rijalitija, tajno se VIĐALI! (VIDEO)

Miona Jovanović je nakon pet meseci boravka u Beloj kući otkrila u radio "Amneziji" da je bila u vezi sa Mlađanom Jovanovićem, neposredno pred njihov ulazak u "Zadrugu 3" i tajno su se viđali.

"Bila sam sa Mlađom napolju. Bili smo pred ulazak. Viđali smo se po Zemunu, on je dolazio do Kragujevca. Viđali smo se krišom. Išli smo zajedno i u Budvu. On se spojio sa Ninom, ja sam bila ljubomorna, pa sam se spojila sa Tomovićem, pa sa Filipom. To sam uradila iz nemoći. Nisam mogla više da ćutim. Bili smo dva meseca zajedno", pričala je Miona, a ovo je Mlađa oštro demantovao.

"Ja moram sve ovo da demantujem", dodao je Mlađan.

"Ja znam šta je istina. Ovo je ružno sa njegove strane. Naravno da ja volim Ninu, ali ukrala mi je momka", rekla je Miona.

