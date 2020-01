OČUH ME JE PRIJAVIO ZA PORODIČNO NASILJE! A majka nije stala na moju stranu: Potresna ispovest Nataše Radan! (VIDEO)

Nataša Radan poverila se Stefanu Kariću tokom boravka u izolaciji, a pošto je taj snimak video i ostatak "Zadruge", mnogi nisu mogli da veruju šta čuju. Njena životna priča sve je potresla, te je dobila priliku da još jednom objasni šta se zaista dogodilo i zašto više nije u dobrim odnosima sa majkom.

Za crnim stolom, Nataša je bez dlake na jeziku progovorila o poteškoćama koje je imala tokom odrastanja zbog nje i njenog očuha, nakon gubitka oca.

"Rekla sam u klipu da ima skoro godinu dana od tog dana. Radi se o mom očuhu i majci. Meni je drugarica rekla da se ona javila mom najboljem drugu, ja sam objasnila zašto nismo u dobrim odnosima. Desilo se to da sam udarila svog očuha, gde je on mene prijavio za porodično nasilje. Imali su neke probleme, ja nisam bila u tom trenutku sa njima, imali su u tom periodu neke svađe, mene je majka zvala drugi, treći put, meni je bilo žao brata i sestre pa se desilo to što se desilo. Ja od kad sam ostala bez oca, ja sam počela da se osećam odbačeno, kad se majka zaposlila, bila sam sve više i više sama. I kako sam odrastala imala sam želju da živim sama i da zarađujem i to sam uspela. Pre ulaska u 'Zadrugu' smo se čule, dok je trajalo to suđenje, na poslednjem suđenju nije htela da stane na moju stranu i zbog toga smo izgubile kontakt. Kada je bilo to suđenje, ona je ostavila i brata i sestru, ne znam šta se dešava sada napolju. Ona je mene uvek zvala kada je imala problem, kada joj je nešto trebalo, tada me je zvala, bila je super sa mnom kada god je njoj to išlo u prilog, ali ona nikada nije bila uz mene. Ona je podnela zahtev za razvod braka i onda je trebalo da svedočim ja", ispričala je zadrugarka.

"Meni je pričala da majka nikada nije njoj kupovala poklone, samo sestri i bratu", dodao je Đedović, a onda se i Mirko Gavrić nadovezao:

"Izostavila je detalj da su za nedelju dana umrli njen otac i njegovi roditelji."

