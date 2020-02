IVA I NIKŠA NAŠLI ZAJEDNIČKI JEZIK: Grgurićeva ispričala gde je zaradila 2.000 €, sve o Šariću, a on POMNO SLUŠA (VIDEO)

Iva Grgurić i Nikša Kokanović već su našli zajednički jezik, pa su jedno drugom ispričali detalje iz privatnog života.

Njih dvoje nominovani su za izbacivanje, pa su se našli zajedno u izolaciji.

"Bio sam sa bivšom ženom u braku, imali smo klinca, mali je imao devet meseci. Ja dajem otkaz na aerodromu i idem za Dubai. Bivša žena je ostala da radi u Dubaiju. Samo da sam znao ruski ja bih mogao da radim kao menadžer u Dubaiju. Mislim da ću verovatno da ga upišem. Ruski i arapski ću da naučim. Arapski pasoš je najbitniji", pričao je Nikša.

"To ću da naučim posle "Zadruge", stvarno ću da odem tamo. Ja sam bila u Dubaiju dve godine. Moj posao iz snova je da se bavim nekretninama. Meni je životna želja da živim tamo. Uvek sam bila u dužim vezama. Ja nisam mnogo putovala, jedino što sam bila u Dubaiju i u Njujorku sa majkom", dodala je Iva.

"Na Zrću sam zaradila oko 2.000 evra. Došla sam tada u Zagreb, tako sam ja upoznala tok čoveka (Marijana Šarića) i ispričala mu moju životnu priču, on se sažalio na mene, počeo mi je pomagati. Počela sam raditi kod njega. Ja sam u njemu našla oca. Meni je ta pažnja odgovarala, to je pažnja koju ja nisam u detinjstvu imala. Sve je na početku bilo lepo, ali se on onda zaljubio u mene. Bilo je i psihičko maltretiranje. Od svega tog lepog na početku ispao je ozbiljan haos. Onda sam se vratila kod mame u Osjek. Mojoj mami je i taj čovek pomagao", poverila se Iva Nikši.

"Pa dobro, to nije ništa strašno", dodao je Nikša.

