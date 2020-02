BRZO SE VRAĆA U RIJALITI! Tomović izneo sve detalje ulaska u Zadrugu, ovaj put ima BITAN CILJ, a NE ULAZI SAM!

Vladimir Tomović diskvalifikovan je iz rijalitija zbog okršaka sa Mensurom Ajdarpašićem.

Kontroverzni rijaliti učesnik kaže da propagira prave vrednosti i da je ponosan što je pravoslavac.

"Ja uvek govorim da imam taktiku, kako bi mi se otkačili sa grbače, ja da je imam, ne bih bio izbačen. Rijaliti za mene je preživljavanje, verovatno nisam za to", rekao je Tomović i dodao da nije mazohista, ali da nije predstavljen u pravom svetlu.

foto: Printscreen/Instagram

"Nije mi žao što sam bio tamo i bio čovek. Žao mi je što nisam iskoristio vreme da budem ono što jesam, na neki način zanimljiv ljudima, da se nasmeju napolju. Fokusirao sam se na jednu osobu, zabolela me priča o njenoj porodici, pa sam pokušao da joj pomognem, ali od nje je nemoguće napraviti čoveka", pričao je on o Mini Vrbaški.

"Postoje šanse da se veoma brzo vratim u rijaliti. Toliko puta sam lagao i rekao zadnji put. Dok ne dođem do nekog cilja, a to je da me publika izbaci iz rijaliti, a ne ja sam sebe, neću odustati", zaključio je Tomović i priznao da mu je devojka dokazala da je pravi prijatelj.

"Ja sam ovakav dok se ne oženim, žene u mene ne treba da imaju poverenja. Možda i devojka uđe sa mnom u rijaliti", rekao je Vladimir kroz smeh.

foto: Printscreen

