Jedna učesnica već je "bacila oko" na Marka Miljkovića, a odala ju je Ermina Pašović.

U pitanju je Miona Jovanović koja je za Miljkovića prokomentarisala da je lep.

foto: Printscreen/Youtube

Mioni je to zasmetalo, pa je odmah počela da prebacuje to Ermini. Međutim, kada su se svetla u spavaćoj sobi ugasila, mlada pevačica našla se u krevetu drugog muškarca i to Mirka Gavrića.

Ona je Mirka zamolila da je češka, a mnoge je zanimalo da li će biti nešto više između Mione i Marka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir