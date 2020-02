SAD ĆU DA VAS PATOSIRAM, MAJMUNI JEDNI! Bori pala klapna: Vi treba da GLADUJETE! Urlao od besa!

Bori Santani nimalo se nije dopalo kada je bio prozvan te i kažnjen smanjenjem budžeta za 500 dinara. Istog trenutka počeo je da galami kao da mu je poslednje.

Naime, kada je Ermina Pašović stala za govornicu te je kroz nekoliko rečenica pokušala da dočara ukućanima da priča o Jeleni Pešić, malo ko je to uspeo da prepozna.

"Možda Matriks. Ne mogu da odgovaram na ovo", brecnuo se tada Bora, zbog čega ga je voditelj kaznio.

"Zbog ovog dečka sa palmom na glavi još 500 dinara", nadovezao se odmah Maca, pa je Santani pala klapna.

"Hoću i ja da smanjim budžet. Dok ne budete na nuli, ja ću ovako. Majmuni jedni, sad ću da vas patosiram! Treba da gladujete da jedete šećer. Sad ćete biti kažnjeni sa još po 500 dinara. Ja mogu da idem do nule. Mićo, ako imaš m*da, 'ajmo do nule! Zbog vas koji niste na sastancima bili smo kažnjeni mnogo puta", brutalan je bio on.

