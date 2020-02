MAJA ZBOG MARKA MILJKOVIĆA NA STUBU SRAMA! Nikako da joj pođe za rukom da se opere ZBOG OVOGA! ŠOU!

Maju Marinković ismevali su svi zadrugari zato što je pri ulasku Marka Miljkovića u Belu kuću pokušala da se pozdravi s njim, zbog sukoba koji su njih dvoje imli, a i te kako je obeležio proteklu sezonu ovog rijalitija.

"Ja neke stvari ne radim. Ja mogu da uvredim i da povredim, ali ne vidim lošu nameru u mom potezu. Svako ko dođe, ja ustanem i pozdravim se. Ja ništa loše u intervjuu nisam rekla", rekla je na tu temu u okviru "Pretresa" Maja.

"Kad je Marko ušao, Maja je svašta rekla za Miljkovića. Rekla je da je nevaspitan i da nije u redu i da je to ružno, takođe da nije džentlmenski", nadovezao se, pak, Đedović.

"Ne, rekla sam da mene otac nije tako vaspitao! Ne možete da mi ubacujete reči u usta koje nisam izgovorila! Okej, ima pravo da mi se ne javi. Ja sam sa Lunom imala veći sukob, pa mi je pružila ruku i čestitala mi Novu godinu", dodala je Maja.

Marija Kulić, sa druge starne, imala je potrebu da joj ukaže na ogromnu grešku koju je napravila te noći, a nije se libila da prizna šta misli o Markovom stavu.

"Kad kažu da sednemo za sto, šta trčite svi napolje! Onaj ko uđe, njegovo je pravo kome će da pruži ruku! Naravno da si se ispalila i ispala si glupa, ti si žensko! Nikada ne pružaš ruku ti! On je ušao prepotentno i nadmeno. Podseća me na one ljude koji iz opanaka uđu u cipele", izjavila je ona.

