MARINKOVIĆEVA IMA EKSPLICITNI SNIMAK! Jedan muškarac planira da je UNIŠTI: Maja je morala i da ga POTKUPI!

Maja Marinković preživela je pre nekoliko godina pravi "pakao" kada ju je jedan od njenih partnera ucenjivao privatnim snimkom na kome ga oralno zadovoljava.

Zadrugarka je poznata po tome što ne želi da sluša savete i uradi uvek ono što želi.

"Tako se zagledala u jednog dečka koji je važio za problematičnog, pričalo se da je narkoman i da pravi probleme, da je sklon lažima i prevarama, ali Maja nije slušala priče. Ona je poludela za njim i morao je da bude njen. "On se meni sviđa takav kakav jeste. Lep mi je, loži me njegova divlja energija. Poludim kad ga vidim. Stomak mi se okrene. Mora da bude moj", rekla mi je ona jednom prilikom", tvrdi izvor.

foto: Printscreen

"Bili su zajedno svaki dan. Ipak, prijatelji su primetili da mu Maja stalno daje novac, da je ona postala švorc i da nije imala ni za kafu. Nakon dva meseca viđanja sa njim, Maja je shvatila da on nju samo tera u ponor i da će pored njega propasti. Teška srca je rešila da ga napusti i krene dalje svojim putem. Kada je shvatio da je došao kraj i da više nema Majinu finansijsku podršku, on je odlepio, a onda joj je spremio osvetu: "Mamu joj je*em k*rvinsku, sad će da me zapamti. F*fica mala, misli da može da me otkači tek tako. Ima da je naučim šta je ostaviti mene. Sad će da poludi od muke", rekao je on svom drugu", tvrdi sagovornik.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/S. Telegraf, Foto: ATA Images

Kurir