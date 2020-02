MINA VRBAŠKI PALA NA KOLENA PA MOLILA ZA OPROŠTAJ! Od histerisanja je sve zvonilo, a Mensur se totalno POGUBIO! (VIDEO)

Zbog šlaga koji je završio na njegovom licu, a na kom je bila i njegova pljuvačka koju je namenio Đedoviću, Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić su se satima žestoko raspravljali. U jednom trenutku, zadrugar je izljubomorisao na jednog od članova obezbeđenja pošto je video kako mu se njegova devojka obratila.

U čitavom paklu, Mina je pala na kolena pa molila za oproštaj, jer više od plača i histerije nije znala gde bije.

"Je l' gledala u tebe?! Kako bi tebi bilo da tvoja devojka ovo radi?!" brutalan je bio Mensur, a Mina se urlajući pravdala.

"Ništa nisam uradila!" uskočila je ona.

"Sram te bilo! Pratio sam ti i oči i pogled! Sad nemoj da plačeš, nego ustani! Odmah!" oštar je bio on.

"Htela sam da se izvinim dečku! Ne gledam nikog, bre!" nastavila je sa vikanjem Mina.

"Ja ću da ti pređem preko svega što radiš i ovo sa Đedovićem, jer te volim! A ti nećeš da priznaš da to što radiš nije u redu!" brecnuo se Mensur, koji se posle višesatne i žestoke rasprave totalno pogubio.

foto: Printscreen

Maratonska svađa navela ga je da pomisli da "liče na Lunu i Slobu i njihovu vezu iz prve sezone ovog rijalitija".

"Ovo lomljenje me podseća na situaciju kad su lomili ovde Luna i onaj što je bio sa njom, oženjeni momak. Ovo budalesanje me na to podseća... Oni su ovde lomili, pola 'Zadruge' su slomili i nervirali se. Drugačija je priča, ali me na to podseća", priznao je on.

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

Kurir