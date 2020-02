MISLIŠ DA SI AVION, A U STVARI SI POKRETNI TRAKTOR?! Bora razbesneo Milicu: Tresnula ga koliko je mogla zbog ŠOK UVREDA!

Bora Santana veoma se uvredio kada ga je Milica Kemez pred svima prozvala klošarom, te je rešio da je vređa kao da mu je poslednje. Zadrugarka je teško podnela tu lavinu gnusnih komentara, pa je u jednom trenutku i napustila prostoriju samo da ga više ne bi imala na oku.

"Još ti misliš da izgledaš kao avion?! Ti izgledaš kao pokretni traktor. Bolje sad da me mrziš, nego da juriš za mnom... Ja za tobom da trčim - ne. Ja sam te pare koje si ti zarađivala u Švajcarskoj trošio za veče. Ja sam bio sa devojkama ne zna im se broj, toliko kose na glavi nemaš... I ti si našla da me za*ebavaš?! Ti si se meni okuražila ovde... Svi mi vi imate protekcije ovde, ja nemam ništa i pravim cirkus na svoj račun. A ti, cepaj mi sveske. Da si Penelope Kruz ja te ne bih pogledao", opleo je bio Bora, nakon čega je Kemezova i otišla, pošto je u nekoliko navrata i on sam kazao da joj je vreme da mu "nestane sa očiju".

Međutim, pošto je shvatio da je preterao i sam je izašao iz rehaba i gledao je uplakanu, te se trudio da popravi stvari.

"Skloni se od mene! Neću više da te vidim! Ološu jedan! Sve što misliš si rekao, sram te bilo!", plakala je Milica, koja nije mogla da obuzda bes, pa je udarila Santanu.

"Ti ćeš mene da udaraš!" brecnuo se Bora.

"Odakle ti te reči dolaze, odakle?! Je l' moguće da imaš toliko prljavu dušu!? Odakle to tebi?! Pitam te! Ja ne mogu da verujem šta ti meni pričaš, ti sve to misliš" govorila je Kemezova, koja nije mogla da poveruje da je on "samo hteo da je isprovocira svojim ponašanjem, isprva izrevoltiran njenim".

"Šta sam ti loše rekao, za tebe i Brendona, smešno..." spuštao je loptu Bora.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir