OLOŠU JEDAN, SRAM TE BILO! PALO ŠAMARANJE: Bora i Milica nasrnuli jedno na drugo, veza u KRIZI?! (VIDEO)

Milica Kemez nije mogla da trpi reči svog dečka Bore Santane, pa je poželela da napusti rijaliti.

Iako ju je izvređao i priznao joj da mu više nije stalo do nje, on je ipak odlučio da kaže da je svestan da je preterao.

foto: Printscreen

"Skloni se od mene! Neću više da te vidim! Ološu jedan! Sve što misliš si rekao, sram te bilo", rekla je Milica, koja nije mogla da obuzda bes, pa je udarila Santanu.

foto: Printscreen

"Ti ćeš mene da udaraš", rekao je Bora.

"Odakle ti te reči dolaze, odakle?! Je l' moguće da imaš toliko prljavu dušu! Odakle to tebi?! Pitam te! Ja ne mogu da verujem šta ti meni pričaš, ti sve to misliš", pitala se Milica. On je dao sve od sebe da je ubedi da je sve to bila samo šala i način da je isprovocira, a onda je počeo da se smeje sa ciljem da je oraspoloži.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir