Milijana Božić ne prestaje da misli na ljubavnika Nemanju Stamatović Žapca. Sve što je saznala o njemu ispričala je Đorđu Tomiću i njegovoj verenici Đini Marjanović.

Njih dvoje su je ubeđivali da ne veruje u sve što čuje, ali je ona bila uporna.

"Sve je to on rekao. On je zvao svoju ženu, meni prikažu sve u Tajnoj sobi. U martu mu ističe uslovna, bio je na uslovnoj", rekla je Milijana.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

