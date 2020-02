MINA VRBAŠKI O SUKOBU SA MENSUROM! KAD NISAM UMRLA: Posle ŽUSTRE SVAĐE shvatila je šta ZAISTA ŽELI! (VIDEO)

Mina Vrbaški progovorila je o svom sukobu sa Mensurom Ajdarpašićem koji se odigrao juče na velelepnom imanju tokom sastanka.

"Iskreno, kad nisam umrla, tako su to neke sitnice koje sam nepromišljeno uradim. Shvaćeno pogrešno, nije me saslušao, ispalo je to u pabu kako je ispalo... Ja sam mu objasnila da ne obraćam pažnju ni na Davida, ni na bilo koga. Imam svoju vezu i lepo mi je. Mi i kad se posvađamo, ne možemo jedno bez drugog, toliko smo navikli. Juče sam shvatila da mi je baš stalo do nekoga. On je promenio dosta stvari, smireniji je nego što je bio", pričala je Mina.

Potom je Mina objasnila zbog čega je zapravo došlo do rasprave između Mensura i nje.

"Marko je uzeo njegov šlag, on je stvarno pljunuo u taj šlag, ja sam ga pitala i meni je rekao da nije. Ali sam ja za svaki slučaj proverila. Kod mene je stajao onda taj šlag sa pljuvačkom i nisam očekivala da će Marko ustati i reći, pokušao je da ga ponizi sa svima da ga je sa njegovom pljuvačkom zalepio u facu", objasnila je zadrugarka.

Mina je zatim izjavila da je sa mnogim zadrugarima završila komunikaciju, zbog veze sa Mensurom, ali nije htela da otkriva njihova imena.

"On mi je rekao da će me čekati, ako izađe ranije, ali bih volela da zajedno izađemo, da bude prvi put da sam izašla sa nekim", izjavila je Mina.

