MILICA I BORA VIŠE NISU ZAJEDNO! Zadrugarka preko ovoga nije mogla da mu PREĐE!

Milica Kemez i Bora Santana, prema njenim tvrdnjama, više nisu u vezi. Naime, ona nije mogla da mu pređe preko uvreda koje je izgovorio tokom poslednje žučne rasprave, ali svakako će pustiti da vreme učini svoje.

foto: Printscreen

"Da li vaša svađa ima veze sa Borinim proglašenjem gradonačelnika?", glasilo je pitanje voditelja rijaliti radio emisije u kojoj je gostovala, gde je i potvrdila da je veza pukla.

"Apsolutno nema veze sa tim. Ja sam tu da Boru podržim. Ja znam koliko je njemu stalo do takvih zadataka. On je bio proglašen i za šefa fabrike. On je stvoren za to... Ostali su ljubomorni na to. Ja sam njemu prešla preko nekih svađa, zbog kojih mi on stvara tenziju. Drago mi je što je Bora dobio ovaj zadatak. Trenutno je situacija na stend baju, mi nismo zajedno. Pustićemo da se slegnu utisci. Neću da budem povedena svađom. Ja ne znam odakle su njemu ispale sve te reči i uvrede. Pustićemo da vreme učini svoje", rekla je Kemezova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Sonja Spasić

Kurir