MATEJA NEMA NAMERU DA SE POMIRI SA TAROM: Naša ljubav nije dovoljno JAKA! ZARATILI ZA CRNIM STOLOM (VIDEO)

Mateja Matijević i Tara Simov zaratili za srnim stolom. Mateja je naveo da nema nameru da se pomiri sa njom i da njihova ljubav nije dovoljno jaka.

"Fino pitanje, ali to pitanje nailazi na neke prepreke i demante. Ona se sama izjasnila da gleda ovde samo sebe, da jeste sebična... Okej, pošteno. Ne tražim više promene. Ja znam 100 posto njenog života i naravno da nikada neću pričati o tome. Mnogo je situacija bilo i ja sam imao strpljenja za mnoge stvari. Ja sam rekao zašto smo raskinuli, osetio sam da nemam poštovanje, nije mi se sviđalo njeno ponašanje... Smatram da se nećemo pomiriti, jer ne osećam to. Meni jeste čudno da se izbegavamo po kući, ja sam ovde navikao da komuniciram sa njom", rekao je Mateja.

"Ako ljubav nije dovoljno jaka da pregrmimo ovo sve, onda i ne zaslužujemo da budemo zajedno. Samo bih rekla da postoji razlog zašto ne iznosim stvari ovde. Moju životnu priču zna Zorica Marković, Đedović 15 posto, Ana Korać 100 posto, Mateja je zna 100 posto, zna je Karić 100 posto... Svakome sam u nekim procentima našla mogućnost da mu kažem. Meni je žao što često spominjem bivšeg verenika, ali on zna o meni 50 posto i trudio se dve godine. Mateja nema živaca za mene. On zna zašto ne trpim neke stvari, zašto ne dozvoljavam autoritet... Tako da su tu neke sitnice u kojima gubim strpljenje. On zna i te kako razloge zbog čega šta radim. To mu najviše zameram, što nije imao dovoljno strpljenja za mene. Naša ljubav nije dovoljno jaka da pregrmi i meni je lakše zbog raskida", rekla je Tara.

"Tara ume da napravi hoas... Meni je ova situacija već viđena, proći će njega bes... Vi samo namerno produžavate vašu komunikaciju, jer vam nije prirodno da kada imate emociju, ne pričate i prebacujete. Ja razumem Mateju, apsolutno imaš pravo. Tara ima pomake u ponašanju, ja znam da bi ti Mateja voleo brže da ide", pričao je Đedović.

