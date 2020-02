BLAM HOĆE DA ME POJEDE ŠTA SAM DOŽIVELA SA TOBOM: Kemezovoj se SMUČILA veza sa Borom, pa konačno PRESEKLA! (VIDEO)

Odnos Milice Kemez i Bore Santane je danima unazad na klimavim nogaama, a zadrugarka je konačno shvatila da Santana nije muškarac kakvog ona želi kraj sebe, te je počela da mu pridikuje.

"Ne mogu da verujem da nemaš potrebu da mi se dodvoravaš s obzirom na to da nismo zajedno. Za sve si raspoložen i sa svima razgovaraš, samo sa mnom nećeš. Mrzim tvoje odlike nezrelosti. Treba da se spustiš i da mi posvetiš više pažnje. Smučilo mi se ovo. Nije mi lepo sa tobom. Meni ne treba dečko koji nije srećan sa mnom. Mislim da nemam razumevanja za mene i moj život. Nekad me gledaš kao rivala, nadmećeš se sa mnom, pričaš koliko si pametan i kroz šta si sve prošao u životu. Ja sam rekla da ne podnosim kada se neko dere na mene. Ti si se promenio. Za sve je potrebno dvoje. Mislim da se ja tebi ne sviđam fizički. Ja ne mogu kada je neko sa mnom, a da mu se ne dopadam. Mislim da me ne ceniš dovoljno, kao da si u vezi sa nekom klošarkom. Ja ne želim da budem obrukana, povređena, da drugi put doživim blam, da me neko ponizi i spusti", rekla je Milica.

"Ja nikada nisam vikao na tebe. Šta ti hoćeš od mene?", upitao je Bora.

"Blam hoće da me pojede šta sam ja doživela sa tobom. Da mogu ja bih sebe ukopala zbog onoga što sam doživela. Ja ne volim da me vređaš", pričala je Milica besno.

"Ako si ti nesrećna sa mnom. Bolje da ne budemo zajedno", rekao je Santana.

