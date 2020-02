SAD JE JASNO ZBOG ČEGA SE ZILHA NIJE JAVILA EDISU: Njena drugarica iznela DETALJE, ovo je PAKLENI plan Fetićeve ŽENE!

Edis Fetić dobio je poziv sa suprugom Zilhom Karišik, a ona mu se nije javila, zbog čega je bio vidno besan. Sada je njena drugarica otkrila zašto.

Zilhina bliska prijateljica koja nije želela da otkrije svoj identitet, otkrila je koliko je Zilha ljuta na Edisa.

"Ona neće više da čuje za njega zbog svega što joj je priredio sa starletom Draganom Mitar i to tako javno na nacionalnoj televiziji. Ona apeluje na produkciju da mu uruče papire kako bi on potpisao i kako bi konačno bili razvedeni. Zilha Edu neće dati da vidi decu, to je njena osveta zbog svega što je prošla sa njim. Primer kakav je on dao deci na TV je za svaku osudu po njenom mišljenju", kazala je i dodala:

"Nju je sramota šta njeni klinci moraju da prolaze zbog nemoralnog oca, koji svako malo ima seks sa ženom kakva je Dragana. Zilha će da povuče sve moguće veze koje ima da njoj pripadne starateljstvo i da Edu zabrani da ih viđa često."

