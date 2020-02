PRIJATELJ OTKRIVA! MAJKA IVANE VRBAŠKI U STRAHU! Boji se šta je sve Mensur u stanju da uradi Mini! SAMO OD JEDNOG STREPI

Ivana Vrbaški je u užasnom psihičkom stanju zbog straha da će Mensur Ajdarpašić nauditi njenoj ćerki Mini Vrbaški na sve načine, a njena najveća bojazan je da bi i život mogao da joj oduzme ukoliko bi ga ostavila ili opasno naljutila.

Pošto Ivana već duži vremenski period odbija da govori za medije, njen blizak prijatelj odlučio je da progovori u Ivanino ime i da javno ukaže na problem sa kojim se suočava Minina porodica zbog njene patološke veze sa agresivnim i labilnim Crnogorcem, kako su okarakterisali kik-boksera i manekena iz Bara.

foto: Printscreen

"Ivana Vrbaški potpuno je van sebe otkad je primetila da je Mensur patološki zaljubljen u njenu ćerku Minu i da je kod nje izazvao agresiju kakvu ranije nikada nije pokazivala ni privatno, a ni u rijalitiju. Ivana noćima ne spava jer stalno prati "Zadrugu" da bi videla šta se dešava Mini i dokle je Crnogorac spreman da ide u svom ludilu i nervnom rastrojstvu. Ivana se još više plaši zato što zna da je Mensurov brat u zatvoru. Minina majka je očajna što Mina ne liči na sebe, nego se potpuno prepustila bolesnoj vezi u kojoj moli Mensura za ljubav kad bi trebalo da mu bez razmišljanja okrene leđa. Takav tip čoveka je spreman i da ubije iz nemoći", ispričao je prijatelj Ivane Vrbaški koji je želeo da ostane anoniman iz straha od Mensurovih najbližih.

Kako navodi izvor, Mensur nema samo jednog brata koji je u sukobu sa zakonom, nego i braću u široj familiji koja su takođe lišavana slobode kao i Mensurov brat Ardijan.

foto: Printscreen

"Oni su opasna familija. Mensur zbog svoje braće oseća sugurnost da vređaipreti batinama i osvetom svima koji mu se zamere u rijalitiju. A on je mentalno ograničen i ljubomoranje čak i na predmete oko Mine. Zamislite kako je Mininoj majci dok Mensur Minu optužuje da flertuje sa svim i svakim, ne samo sa zadrugarima nego i sa obezbeđenjem. U tim trenucima on gubii ono malo razuma što ima i ponaša se destruktivno po sebe i okolinu. Sve to zadaje Ivani nenormalan stres i prosto ni sama ne zna gde to može da odvede Minu", istakao je prijatelj Minine majke. Ivana, koja je gledaocima poznata po bezrezervnoj podršci i snazi koju je pružila ćerki i kad se svet gnušao od Mininih postupaka, sada je na lekovima za smirenje i potpuno skrhana zbog razmišljanja o ishodu bolesne veze naslednice sa Crnogorcem.

"Ivana se boji da će Mensur kada izađe iz rijalitija, ako ga i dalje emocije budu držale i zaljubljenost prema Mini, napraviti problem ne samo njoj nego i celoj njenoj porodici. Ivana je svesna da njena ćerka nije cvećka i da lako menja muškarce, ali ovakvu vezu veruje da nije zaslužila" naglasio je Ivanin prijatelj.

Nada se da će se vratiti Tomoviću Kako je rekao izvor, Ivana je podržavala vezu svoje ćerke sa Vladimirom Tomovićem, kojeg je izdala kada je započela vezu sa Tomovićevim najvećim neprijateljem Mensurom. "Vladimir se Ivani veoma dopao kao muškarac, fizički, a i po karakteru jer je spreman da svoju voljenu zaštiti. Ivani je Vladimir delovao veoma jak, toliko da je pred celim svetom mogao da brani Minu iako je njena prošlost često bila na meti da se bavila prostitucijom. Meni nije smela da zabode nož u leđa sa Mensurom", rekao je izvor.

