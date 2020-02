JANJUŠU JE ONA DRAŽA ČAK I OD ANE KORAĆ?! Kuje planove za Dan zaljubljenih: Maja raspametila bivšeg košarkaša, EVO KAKO!

Marko Janjušević Janjuš trenutno je u svađi sa Ivanom Šopić, a kako stvari stoje, ni sa Koraćevom mu odnos više ne blista. Kako je istakao, trenutno mu je Maja Marinković najdraža zadrugarka.

S njom voli da provodi vreme i potpuno ga je očarala svojom opuštenošću. Otkako su se pomirili, Maja i Janjuš skoro da su nerazdvojni.

"Rekao sam da sa Ivanom sigurno neću imati komunikaciju. Ja sam ovde čovek koji voli da se šali, volim pozitivnu energiju. Razočarao sam se u Ivanu, i dalje stojim iza toga da je glupost zbog koje je sve to nastalo, malo inteligentni mogu da razumeju zbog čega je sve to... Postoji samo jedna, ti znaš dobro da sam se ja družio sa Ivanom četiri meseca, Maja uvek peckala sa strane. Njoj je smetalo kada sam se ja družio sa Majom, ona se uvek svađala zbog toga. To je razlog zbog čega je ta cela situacija nastala. Pomirio sam se sa Majom, sada smo u dobrim odnosima, mnogo mi je draga, volim sa njom da se šalim, trenutno mi je najdraža", rekao je on.

"Čak ti je draža i od lepe Ane?" zapitalo je bivšeg košarkaša Drvo.

"Da li mi veruješ da jeste. Bila mi je najdraža u 'Zadruzi 1', to svi znate. Malopre sam se i sa njom posvađao, malopre me je prozivala za neke druge, za mene samo postoji jedna žena. Trenutno, ne mogu da kažem da mi nije draga. Vidiš li ti šta nastade zbog situacije sa Anom i Rajskim vrtom. Meni fali šala i za*ebancija, ne mogu da se svađam sa onom decom za crnim stolom... Imam ideju za jednu devojku za Dan zaljubljenih, ali sutra ću ti reći, ne znam žena koja mi je smena, nadam se da radi svaki dan po 20 sati (smeh)", zaključio je on.

